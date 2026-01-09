Trump wishes ‘best of luck’ to Hungary’s Orban in election campaign

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso i suoi auguri di buona fortuna a Viktor Orban, primo ministro ungherese e alleato di lunga data, in vista della campagna elettorale in Ungheria. Questo gesto sottolinea il rapporto di collaborazione tra i due leader e l'importanza delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Ungheria in un contesto politico in evoluzione.

