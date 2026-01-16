Così non ce la faccio Caterina Balivo shock a La volta buona Il gesto davanti a tutti

Durante una puntata di La volta buona, Caterina Balivo ha esibito un gesto spontaneo e sincero, attirando l’attenzione del pubblico e dei social media. Il suo comportamento, apparentemente semplice, ha suscitato interesse e discussioni, evidenziando come anche momenti di quotidianità possano diventare protagonisti di conversazioni online. Un episodio che dimostra come la spontaneità possa catturare l’attenzione e rimanere impresso nel pubblico.

Un pomeriggio di ordinaria televisione si è trasformato in un momento destinato a dominare i social per giorni. Durante la puntata di venerdì 16 gennaio de La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo ha rotto gli schemi della scaletta per un motivo decisamente pratico: il clima eccessivamente rovente all'interno degli studi. Senza troppi giri di parole, la padrona di casa ha interrotto l'intervista in corso dichiarando: "Fa troppo caldo, tolgo il maglione". Un gesto spontaneo che ha immediatamente innescato la reazione fulminea e ironica di Pino Insegno, che ha esclamato tra le risate: "Balivo nuda, che stai facendo?".

