Troppo caldo in studio a La Volta Buona Balivo si sveste in diretta | Non ce la faccio
Durante la puntata di oggi di La Volta Buona, le alte temperature in studio hanno portato un episodio imprevisto. Caterina Balivo, colpita dal caldo, si è tolta un indumento in diretta, suscitando sorpresa e commenti tra il pubblico presente. Un momento insolito che ha conquistato l’attenzione senza creare clamore, dimostrando come le condizioni ambientali possano influenzare anche le trasmissioni televisive.
Fuoriprogramma durante la puntata odierna del talk pomeridiano di Rai1. La conduttrice, complice l'alta temperatura in studio, ha deciso di sfilarsi un indumento davanti alle telecamere scatenando la reazione divertita di Pino Insegn: "Balivo nuda, che stai facendo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
