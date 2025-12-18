‘Ornella Vanoni sopravvalutata’ | Edoardo Vianello spiazza tutti Caterina Balivo replica a La Volta Buona

Edoardo Vianello scuote il mondo dello spettacolo con le sue dichiarazioni su Ornella Vanoni, lasciando il pubblico senza parole. Le sue parole, lontane dall’omaggio o dall’indulgenza, hanno acceso un dibattito acceso tra fan e critici. Caterina Balivo non si è fatta attendere, rispondendo a tono a La Volta Buona. Un confronto che mette in luce le tensioni e le emozioni dietro le quinte della musica italiana.

Edoardo Vianello sorprende tutti per le parole su Ornella Vanoni. Non un omaggio, né un ricordo indulgente. Ospite del programma La volta buona del 17 dicembre, Edoardo Vianello ha scelto la via della franchezza assoluta, rilasciando dichiarazioni destinate a far discutere su Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Alla domanda su cosa rappresentasse per lui la cantante, il cantautore non ha usato mezzi termini: «È stata sopravvalutata». "Il suo timbro mi dava fastidio". Vianello ha spiegato di non aver mai apprezzato la voce di Vanoni, soffermandosi in particolare sul timbro: «A me non piaceva il suo modo di cantare, il suo timbro mi dava fastidio».

