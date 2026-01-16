Le quattro partite del Divisional Round dell'Nfl rappresentano i quarti di finale della postseason, determinando le squadre che accederanno alle Conference Championship e, di conseguenza, al Super Bowl LX. In questo turno, le squadre più performanti si sfidano per mantenere vive le proprie ambizioni di titolo, offrendo incontri di alto livello e momenti di grande intensità. Un appuntamento importante per gli appassionati che desiderano seguire da vicino le fasi decisive della stagione.

Le otto squadre più forti della Nfl inaugurano il weekend del Divisional Round, in pratica i quarti di finale (per dirla all’europea) che porteranno al Super Bowl LX. Dopo le Wild Card della scorsa settimana entrano dunque in gioco le teste di serie numero uno della AFC e della NFC, cioè Denver Broncos e Seattle Seahawks. La franchigia del Colorado se la vedrà sabato con i Buffalo Bills. Sulla carta lo scontro è fra l’attacco dei Bills e la difesa dei Broncos. In realtà, nonostante la presenza del quarterback Josh Allen, la offense di Buffalo sarà priva di elementi importanti e questo potrebbe rappresentare un problema contro la difesa di Denver, guidata dal coordinatore Vance Joseph. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa aspettarsi dalle quattro partite del Divisional Round dell'Nfl

