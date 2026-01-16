Cortile di Giulietta via libera in Commissione alla nuova gestione degli accessi | Sicurezza per visitatori e cittadini

La Commissione cultura del Comune di Verona ha approvato la proposta di gestione degli accessi al Cortile di Giulietta, uno dei luoghi più visitati della città, dopo l’Arena. La decisione mira a garantire una maggiore sicurezza per visitatori e cittadini, regolamentando l’accesso e preservando il valore storico e culturale di questo simbolo veronese. La delibera sarà ora sottoposta al voto del Consiglio comunale.

La Commissione cultura del Comune di Verona ha licenziato per il Consiglio comunale la proposta di deliberazione 1172025 sul Cortile di Giulietta, uno dei luoghi simbolo della città e secondo monumento più visitato dopo l'Arena. Il via libera è arrivato dopo due sedute e un confronto acceso, con.

