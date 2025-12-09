Verona Giulietta e la tassa sugli innamorati | ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento
A Verona, la casa di Giulietta diventa teatro di polemiche a causa della tassa sugli innamorati, con una ressa di visitatori e un costo di ingresso di 12 euro fino al 6 gennaio. Oggi è previsto un vertice in Comune per valutare una possibile revisione della decisione.
Fino al 6 gennaio l’ingresso costa 12 euro. Ma oggi ci sarà un vertice in Comune per discutere di una eventuale retromarcia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
