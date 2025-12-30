Gestione idrica no in consiglio alla commissione | Maggioranza copre i disservizi vissuti dai cittadini

In un contesto di continui disservizi nel servizio idrico ad Aversa, la maggioranza in Consiglio comunale ha preferito non intervenire, lasciando i cittadini a fronteggiare da soli le difficoltà. La questione della gestione dell’acqua rimane centrale, evidenziando la necessità di un’attenzione più concreta alle esigenze della comunità e di un impegno per migliorare la qualità dei servizi offerti.

"Mentre i cittadini di Aversa continuano a subire disservizi quotidiani sul servizio idrico, la maggioranza in Consiglio comunale ha scelto di voltarsi dall'altra parte". Lo afferma in una nota il Capogruppo di Forza Aversa, Dino Carratù."Con un voto politico grave e incomprensibile, è stata.

