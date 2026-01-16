Corruzione e peculato blitz nella sede del Garante della Privacy | indagato Pasquale Stanzione

La procura di Roma ha eseguito una perquisizione presso la sede del Garante della Privacy, coinvolgendo quattro indagati, tra cui il presidente Pasquale Stanzione. Le ipotesi di reato sono corruzione e peculato. L’indagine si concentra su presunte irregolarità nell’ambito delle attività dell’autorità di vigilanza, senza ancora dettagli ufficiali. La situazione è oggetto di approfondimento da parte delle autorità, che continueranno a chiarire i fatti.

Corruzione e peculato. Sono le ipotesi di reato per cui la procura della Repubblica di Roma ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di quattro indagati, il presidente dell'autorità del Garante della Privacy, il docente universitario salernitano Pasquale Stanzione, e i componenti del collegio dell'Autorità, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Le indagini, delegate al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di Finanza, sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. Nell'inchiesta della procura di Roma compaiono anche alcune tessere Volare Classe Executive, del valore di 6mila euro ciascuna, indicate dalla procura di Roma, tra le utilità contestate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Chi è Pasquale Stanzione, il presidente del Garante della Privacy indagato per corruzione e peculato Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garante della Privacy, vertici indagati per peculato e corruzione; Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: indagati Stanzione e i membri del Collegio per peculato e corruzione; Corruzione e peculato, blitz nella sede del Garante della Privacy: indagato Pasquale Stanzione; Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede. Corruzione e peculato, indagato il Garante della Privacy - Indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione. ansa.it

