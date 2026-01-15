Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy | il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione

Nella sede del Garante della Privacy sono state eseguite perquisizioni nei confronti del presidente Stanzione e altri membri, nell'ambito di un'inchiesta per peculato e corruzione. L'operazione si collega alle spese ritenute improprie segnalate dalla trasmissione «Report». La vicenda solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza dell'ente, che ora si trova sotto scrutinio delle autorità giudiziarie.

Eseguite anche perquisizioni domiciliari per l’occupazione dei binari a Porta Nuova e Porta Susa durante le manifestazioni «Global Sumud Flotilla» e per l’irruzione nella sede de La Stampa facebook

#Torino È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna. Effettuate perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alla sede del quotidiano La Stampa nei gi x.com

