Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy | il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione

Nella sede del Garante della Privacy sono state eseguite perquisizioni nei confronti del presidente Stanzione e altri membri, nell'ambito di un'inchiesta per peculato e corruzione. L'operazione si collega alle spese ritenute improprie segnalate dalla trasmissione «Report». La vicenda solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza dell'ente, che ora si trova sotto scrutinio delle autorità giudiziarie.

Il motivo della acquisizione documentale riguarda la vicenda delel spese pazze segnalata dalla trasmissione «Report». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

