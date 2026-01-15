Chi è Pasquale Stanzione il presidente del Garante della Privacy indagato per corruzione e peculato

Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità Garante per la privacy, è attualmente sotto indagine insieme ad altri membri del collegio, con ipotesi di reati quali corruzione e peculato. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l'integrità delle istituzioni che si occupano della tutela dei dati personali in Italia.

Il Presidente dell'Autorità Garante per la privacy, Pasquale Stanzione è indagato, assieme agli altri componenti del collegio, per corruzione e peculato. 80 anni, originario della provincia di Benevento e con una lunga carriera da docente universitario e giurista alle spalle, Stanzione si è detto tranquillo rispetto all'inchiesta. Vediamo di che cos'è accusato e cosa rischia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

