A Wengen, sulla storica pista del Lauberhorn, Giovanni Franzoni conquista la vittoria nel SuperG maschile. La sua prestazione si distingue per precisione e determinazione, contribuendo a rafforzare la presenza dello sci italiano in questa disciplina. Un risultato che sottolinea l’importanza delle competizioni sulle piste più prestigiose del circuito internazionale.

Wengen regala una giornata da incorniciare allo sci italiano. Nel SuperG maschile sulla mitica pista del Lauberhorn, l’azzurro Giovanni Franzoni firma un’impresa: una prova precisa, aggressiva e pulitissima che gli vale una vittoria pesante, in uno dei luoghi simbolo della velocità mondiale. La gara: Franzoni domina e fa saltare il banco. Franzoni chiude davanti a tutti con un tempo di 1’45”19, interpretando il tracciato con grande lucidità: linee strette, scorrevolezza e coraggio nei passaggi chiave. In una gara dove basta un’incertezza per perdere decimi decisivi, l’azzurro costruisce il successo con continuità, senza cali, fino al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sci alpino, impresa azzurra a Wengen: Franzoni vince il SuperG sulla leggendaria pista del Lauberhorn

