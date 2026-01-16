Il Cagliari ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Juventus, con il ritorno di Mina dopo l’infortunio. L’incontro si disputerà all’Unipol Domus, rappresentando un recupero importante per i rossoblù. La comunicazione ufficiale, diramata da Pisacane, include anche altri giocatori disponibili per la sfida.

Convocati Cagliari, Mina recupera dall’infortunio e torna a disposizione per il match dell’Unipol Domus contro i bianconeri di Spalletti. L’atmosfera si scalda in vista del calcio d’inizio all’ Unipol Domus, dove domani sera, 17 gennaio, andrà in scena un confronto cruciale per gli equilibri della Serie A 20252026. Alle ore 20:45, il Cagliari ospiterà la Juventus nel match valido per la ventunesima giornata, una sfida che il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, ha preparato con meticolosa attenzione per provare a fermare la corazzata di Luciano Spalletti. La notizia del giorno, che strappa un sorriso ai tifosi rossoblù e alza il livello di allerta in casa bianconera, riguarda il ritorno tra i disponibili di Yerry Mina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Cagliari per la Juventus, Pisacane dirama la lista ufficiale in vista del match contro i bianconeri: recupero importante per i rossoblù. Di chi si tratta

