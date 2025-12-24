Cagliari Juve, Folorunsho ko per una distrazione al legamento collaterale. Il centrocampista rossoblù salterà Torino e Milan, puntando al rientro nel 2026. Il Cagliari deve fare i conti con un’assenza pesante a centrocampo proprio nel momento del primo squillo stagionale di Michael Folorunsho. Gli esami strumentali effettuati presso la casa di cura Villa Stuart hanno confermato i timori dello staff medico: il calciatore ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto durante la sfida contro il Pisa, in una dinamica quasi surreale: Folorunsho si è avventato su un cross di Zappa per siglare l’1-1, ma nello slancio ha impattato violentemente contro il palo della porta avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Pisacane perde un pezzo importante in vista del match di gennaio contro i bianconeri: ecco di chi si tratta

Leggi anche: Napoli Juve, Conte recupera l’esterno in vista del big match del Maradona: novità importante per il nuovo modulo dell’ex Juve. Di chi si tratta

Leggi anche: Juve Udinese, Runjaic perde una pedina fondamentale in vista del match di Coppa Italia. Di chi si tratta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le parole di Pisacane e Palestra dopo la sconfitta del Cagliari Streaming | IT; Cagliari, allenamento verso il Torino: Borrelli parzialmente in gruppo; Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc; Cagliari-Pisa, i convocati di Pisacane: rientra Mina, c’è Borrelli.

Juventus-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Yildiz letale, Kostic da incubo, Palestra super, Esposito con qualità, Kalulu prezioso - Una doppietta di Kenan Yildiz manda ko un Cagliari passato in vantaggio allo Stadium con Sebastiano Esposito: la Juve vince ma perde Vlahovic, fuori per infortunio alla mezz'ora. goal.com