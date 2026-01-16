Continuano anche nel weekend le misure emergenziali anti-smog Stop ai diesel Euro 5
Nel fine settimana, le misure emergenziali anti-smog rimangono in vigore, con l’adozione di limitazioni al traffico. L’Arpae segnala il superamento della soglia di legge per le polveri sottili PM10, in particolare per i veicoli diesel Euro 5. Queste misure mirano a ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la qualità dell’aria nelle aree interessate.
Anche per il fine settimana l'Arpae prevede il superamento della soglia di legge per le polveri sottili pm10. Per questo motivo, sulla base del bollettino diramato venerdì, restano in vigore anche nelle giornate di sabato e domenica le misure emergenziali per la tutela della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
