Peggiora la qualità dell' aria arrivano le misure emergenziali anti-smog | stop ai diesel Euro 5
A seguito del bollettino Arpae del 10 dicembre, che segnala un previsto superamento dei limiti di polveri sottili PM10, vengono adottate misure emergenziali anti-smog. Tra queste, lo stop alle vetture diesel Euro 5, per tentare di migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento nelle aree interessate.
A seguito del bollettino Arpae di mercoledì, 10 dicembre, (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un super anticiclone ? domina l'Italia: si fermano le piogge, peggiora la qualità dell'aria. Dove? In queste 6 regioni, Alessio Colella . Vai su X
Peggiora la qualità dell'aria sulla pianura, l'alone di smog è ben visibile dalla nostra webcam di Monte Cavallo (FC) a quasi 500 metri di quota. LE FOSCHIE E LE NEBBIE NELLE PROSSIME NOTTI PROBABILMENTE ARRIVERANNO. #meteoforlicesena - facebook.com Vai su Facebook
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore thesocialpost.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it