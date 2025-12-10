Peggiora la qualità dell' aria arrivano le misure emergenziali anti-smog | stop ai diesel Euro 5

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito del bollettino Arpae del 10 dicembre, che segnala un previsto superamento dei limiti di polveri sottili PM10, vengono adottate misure emergenziali anti-smog. Tra queste, lo stop alle vetture diesel Euro 5, per tentare di migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento nelle aree interessate.

A seguito del bollettino Arpae di mercoledì, 10 dicembre, (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio.

