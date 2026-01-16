Contestazioni disciplinari ai Vigili del Fuoco che hanno manifestato per la Palestina

Recentemente, un vigile del fuoco di Pisa è stato oggetto di contestazioni disciplinari per aver partecipato a una manifestazione per la Palestina indossando la divisa. La vicenda solleva questioni sulla compatibilità tra il ruolo istituzionale e l'espressione personale durante eventi pubblici. Questo caso rappresenta un esempio di come le autorità gestiscano le attività di protesta dei professionisti del settore, mantenendo equilibrio tra libertà di espressione e disciplina professionale.

Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» - Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l’Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d’espressione e la ... lanuovasardegna.it

Sotto procedimento disciplinare i 10 pompieri inginocchiati per Gaza: “Con la divisa non si può” - Dieci vigili del fuoco di Pisa sono sotto procedimento disciplinare per aver preso parte alla manifestazione per Gaza dell'11 settembre in divisa. dire.it

in solidarietà con i Vigili del fuoco sottoposti a contestazioni disciplinari - contro la militarizzazione del Corpo Nazionale dei VVFF - per il rilancio vero della categoria al servizio dei cittadini e del territorio Vogliono colpire i Vigili del Fuoco per aver manifestato e - facebook.com facebook

