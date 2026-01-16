Contestazioni disciplinari ai Vigili del Fuoco che hanno manifestato per la Palestina

16 gen 2026

Recentemente, un vigile del fuoco di Pisa è stato oggetto di contestazioni disciplinari per aver partecipato a una manifestazione per la Palestina indossando la divisa. La vicenda solleva questioni sulla compatibilità tra il ruolo istituzionale e l'espressione personale durante eventi pubblici. Questo caso rappresenta un esempio di come le autorità gestiscano le attività di protesta dei professionisti del settore, mantenendo equilibrio tra libertà di espressione e disciplina professionale.

Contestazione disciplinare per un vigile del fuoco di Pisa, per aver manifestato in divisa durante l'agitazione per Gaza del settembre scorso. E' quanto si apprende come sviluppo di un caso che il sindacato Usb aveva già denunciato a livello nazionale nei mesi scorsi, con l'aggiornamento di oggi. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Sosteniamo i Vigili del Fuoco sotto contestazioni disciplinari.

Un vigile del fuoco non può manifestare indossando la divisa, né "tantomeno parlare in pubblico per difendere le ragioni per le quali stanno manifestando": con questa tesi – riferisce il sindacato Usb

Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l'Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d'espressione e la ...

Dieci vigili del fuoco di Pisa sono sotto procedimento disciplinare per aver preso parte alla manifestazione per Gaza dell'11 settembre in divisa.

