I vigili del fuoco con i personaggi di Nickelodeon hanno fatto visita ai bambini del Niguarda

Il 11 dicembre, i vigili del fuoco di Milano, accompagnati dai personaggi di Nickelodeon, hanno visitato il reparto pediatrico dell'ospedale Niguarda, portando doni ai bambini ricoverati. Un'occasione speciale per portare sorrisi e conforto ai piccoli pazienti durante il periodo natalizio.

L'incendio è partito dalla camera da letto: vigili del fuoco al lavoro a Sant'Elia

#Roma, come ogni anno i #vigilidelfuoco hanno deposto all'alba la corona di fiori alla statua dell'Immacolata in Piazza di Spagna. A compiere il gesto il caporeparto Roberto Leo, il più anziano del Comando di Roma, salito a 27 metri sull'autoscala #8dicembr

Questi Vigili del Fuoco hanno ricreato le scene celebri di "Twilight": la parodia virale ti strapperà una risata - Un gruppo di vigili del fuoco di Pender Island ha ricreato la famosa scena del baseball di "Twilight": il video è diventato virale.