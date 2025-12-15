Arcore si conferma città dal forte spirito ecologico, con iniziative che valorizzano il patrimonio naturale. Dopo il Festival dell’Ambiente, nasce la Consulta ecologia, un nuovo organismo dedicato alla tutela dell’ambiente locale. Il consigliere Michele Bertani evidenzia come questa svolta verde rappresenti un passo importante per mettere la sostenibilità al centro dell’azione amministrativa.

© Ilgiorno.it - Arcore, città dal pollice verde. Festival, alberi e ora la consulta

Dopo il Festival dell’Ambiente, nasce la Consulta ecologia. Svolta verde ad Arcore: "La tutela di quel che abbiamo di più prezioso diventa il motore dell’azione amministrativa – spiega il consigliere Michele Bertani (nella foto), regista dell’operazione –. Non siamo di fronte a un mero fatto burocratico, ma all’arrivo di un organo di confronto diretto con i cittadini. Oggi, un progetto ambizioso che ha richiesto un lungo lavoro, diventa realtà. E i temi ambientali finiscono in cima all’agenda politica". Un argomento "troppo spesso trascurato negli anni scorsi trova finalmente centralità – ancora il consigliere – anche per rispondere alla forte richiesta di partecipazione della gente". Ilgiorno.it

Amici, per il Natale più Arcorese che ci sia … ecco il panettone della nostra città … disponibile presso le nostre casette di Natale in Villa Borromeo in prossimità della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Siamo aperti tutti i sabato e le domeniche pomeriggio, dalle - facebook.com facebook