Vitinha tre anni fa era un centrocampista anonimo ora è diventato il direttore d’orchestra del Psg L’Equipe

Vitinha sta diventando un calciatore sempre più centrale nel Psg, ma a renderlo tale è stato Luis Enrique, dopo che il portoghese non aveva avuto un inizio facile nel club parigino. L’evoluzione di Vitinha nel Psg. L’Equipe scrive: Vitinha è diventato il metronomo del Psg e l’incarnazione di una nuova generazione di centrocampisti. Autore di una tripletta mercoledì contro il Tottenham, il centrocampista si afferma come uno dei migliori giocatori al mondo nella sua posizione. Al Parco dei Principi, quelle sequenze che oggi sembrano così lontane, sono tornate alla mente. Quei momenti in cui, nel 2022, accanto a Neymar, Lionel Messi e altri, il portoghese, arrivato dal Porto per circa 40 milioni di euro, era un centrocampista anonimo, impantanato in una crisi di fiducia e simbolo di una finestra di mercato low-cost fallita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vitinha tre anni fa era un centrocampista anonimo, ora è diventato il direttore d’orchestra del Psg (L’Equipe)

