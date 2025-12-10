Memoriale ponte Morandi | ok al progetto per completare il parco
La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto del Parco del Ponte, parte integrante del Memoriale dedicato alle vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. Questa iniziativa mira a completare il parco, offrendo uno spazio di memoria e riflessione per ricordare le vittime di quella tragedia.
La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il completamento (secondo lotto) del Parco del Ponte, nell’ambito della realizzazione del Memoriale 14 Agosto 2018 per le vittime del crollo di ponte Morandi. La spesa complessiva per il completamento del Parco è di 2,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Memoriale ponte Morandi, il comitato Ricordo Vittime: "Abbiamo queste criticità da risolvere"
La presidente Egle Possetti: “Ora è necessario chiudere il cerchio in modo definitivo: il Memoriale merita rispetto, cura e attenzione”. Dal nodo degli ingressi alla nomina di un curatore, passando per i lavori esterni e la musica di Anzovino: ecco tutte le situazio Vai su Facebook
Memoriale ponte Morandi, il comitato Ricordo Vittime: "Abbiamo queste criticità da risolvere" - Il precedente consiglio comunale ha deliberato un concorso annuale per opere di giovani artisti con l’Accademia Linguistica genovese che prevede la predisposizione di un’opera fissa nel Memoriale ... Segnala genovatoday.it
