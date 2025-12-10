Memoriale ponte Morandi | ok al progetto per completare il parco

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto del Parco del Ponte, parte integrante del Memoriale dedicato alle vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. Questa iniziativa mira a completare il parco, offrendo uno spazio di memoria e riflessione per ricordare le vittime di quella tragedia.

La spesa complessiva per il completamento del Parco è di 2,7 milioni di euro.

