Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel processo di selezione, che coinvolge candidati impegnati in percorsi di formazione e valutazione finalizzati all’insegnamento. Le procedure sono state aggiornate e rese disponibili per garantire trasparenza e corretta comunicazione.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando "Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali."

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 2939/2025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di conc… x.com

Sperando di fare cosa gradita, allego la tabella sulle SOGLIE DI SBARRAMENTO del CONCORSO DOCENTI PNRR3 relative alle SCIENZE MOTORIE (AM48-AS48) aggiornate ad oggi. Per ulteriori info la piattaforma prova orale sostegno di Origine Concorsi - facebook.com facebook

