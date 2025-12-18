Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO

Sono state pubblicate le lettere estratte per l'avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Scopri i dettagli e gli aggiornamenti sulle procedure in corso, in vista delle prossime fasi del concorso e delle comunicazioni ufficiali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

Concorso docenti PNRR 3: novità sull’avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell’infanzia e primaria il 27 novembre 2025. tecnicadellascuola.it

Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it

Concorso Docenti Pnrr3 2026 ultimo concorso PNRR - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

