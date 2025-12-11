Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO con Umbria

Sono state avviate le prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, riguardanti le classi di infanzia, primaria e secondaria. Di seguito, le lettere estratte e gli avvisi aggiornati, inclusa l'ultima novità sull'Umbria.

Concorso docenti PNRR3: la Commissione nazionale ha pubblicato i Quadri di riferimento per la prova orale infanzia e primaria DDG n. 2938/2025.

Concorso docenti PNRR 3: novità sull'avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell'infanzia e primaria il 27 novembre 2025.