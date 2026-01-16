Concetto Pozzati Da e per Morandi

Dal 17 gennaio al 15 marzo 2026, Casa Morandi a Bologna presenta la mostra “Concetto Pozzati. Da e per Morandi”. L’esposizione si svolge nella storica dimora-studio del maestro bolognese, luogo di creatività e ispirazione dal 1933 al 1964, e propone un approfondimento sul rapporto tra i due artisti. Un’occasione per conoscere il percorso e le influenze di Pozzati, legate al contesto e alla tradizione artistica locale.

Quando Dal 17012026 al 15032026 da domani Orari di apertura Sabato ore 14.00 - 17.00 Domenica ore 10.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Orari di apertura straordinari in occasione di ART CITY Bologna 2026 Giovedì 5 febbraio 2026 ore 10.00 - 20.00 Venerdì 6 febbraio 2026 ore 10.00 - 20.00 Sabato 7 febbraio 2026 ore 10.00 - 22.00 Domenica 8 febbraio 2026 ore 10.00 - 20.00 Dal 17 gennaio al 15 marzo 2026 Casa Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, la dimora-studio dove il maestro bolognese ha vissuto e lavorato dal 1933 al 1964, ospita la mostra curata da Maura Pozzati e realizzata in collaborazione con Archivio Concetto Pozzati, che intende omaggiare uno dei più attivi protagonisti della cultura italiana del secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Pozzati per Morandi: narrazione a due voci fra pop e informale Leggi anche: "Benvenuti a casa Morandi": con Marianna e Marco Morandi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Concetto Pozzati. Da e per Morandi; Pozzati per Morandi: narrazione a due voci fra pop e informale; A Casa Morandi la mostra ‘Concetto Pozzati. Da e per Morandi’.; Giorgio Morandi secondo Pozzati. 'Concetto Pozzati. Da e per Morandi', la mostra a Bologna - Da e per Morandi", curata da Maura Pozzati in collaborazione con l'Archivio Concetto Pozzati e inserita nel progr ... ansa.it

Pozzati per Morandi: narrazione a due voci fra pop e informale - A Bologna fino al 15 marzo a Casa Morandi la mostra con opere del ‘Corsaro della pittura’: fra le tele quella realizzata in omaggio al Maestro scomparso nel 1964. msn.com

Concetto e Severo Pozzati, conferenza al Brindisi - Nel 2025 ricorre il 90esimo anniversario della nascita di Concetto Pozzati e il 130esimo anniversario di quella dello zio, Severo Pozzati (conosciuto anche come Sepo). ilrestodelcarlino.it

'Concetto Pozzati. Da e per Morandi', la mostra a Bologna - Arte Dal 17 gennaio al 15 marzo Casa Morandi di Bologna ospita la mostra "Concetto Pozzati. Da e per Morandi", curata da Maura Pozzati in collaborazione con l'Archivio Concetto Pozzati e inserita - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.