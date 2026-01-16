Pozzati per Morandi | narrazione a due voci fra pop e informale

Pozzati per Morandi esplora il rapporto tra il pittore e il critico, tra ammirazione e ironia. Attraverso una narrazione a due voci, si approfondiscono le sfumature di una relazione complessa e ricca di contrasti, che ha segnato profondamente le rispettive carriere e l’approccio all’arte. Un dialogo sincero e articolato che invita a riflettere sulla loro connessione, tra rispetto e simpatia, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

C'è l'amore profondo, l'ammirazione per il Maestro, ma anche tanta ironia nella complessa e a volte contraddittoria relazione che ha legato le avventure umane e artistiche di Giorgio Morandi e Concetto Pozzati. Un rapporto intricato e affascinante ricostruito nell'esposizione Concetto Pozzati. Da e per Morandi che, con la cura della figlia Maura, è ospitata da sabato 17 gennaio fino al 15 marzo da Casa Morandi (via Fondazza, 36 a Bologna), all'interno della ricca programmazione di Art City. In mostra una selezione di opere che restituiscono la visione tra pop e informale di uno dei grandi protagonisti della vita culturale cittadina e nazionale che qui gioca con alcuni tra i segni identitari riconoscibili del genio delle Nature morte, ridisegnando il suo orizzonte visivo e reinterpretandolo in assoluta libertà ma con grande rispetto.

A Casa Morandi si apre “Concetto Pozzati. Da e per Morandi”, una mostra che racconta oltre quarant’anni di dialogo tra uno dei protagonisti della cultura italiana del dopoguerra e il maestro Giorgio Morandi Un percorso intenso, fatto di dipinti, riflessioni e - facebook.com facebook

