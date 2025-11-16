Benvenuti a casa Morandi | con Marianna e Marco Morandi

Bolognatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il sold out registrato nella scorsa stagione, Marco e Marianna Morandi tornano in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 22 novembre alle ore 21.00 con Benvenuti a casa Morandi, lo spettacolo che li vede protagonisti insieme per raccontare aneddoti e ricordi esilaranti che hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

