NdC | FdI non cerchi alibi politici alla Comunità del Taburno cambio di governo è già certificato | si proceda

NdC respinge le accuse di FdI e chiede rapidità nella definizione della governance alla Comunità montana del Taburno. Benevento, 20 dicembre 2025 – “Comprendiamo che certe bruciature recenti siano ancora da smaltire, tuttavia non accettiamo espressioni irrispettose e sgrammaticate provenienti da FdI e dal senatore Matera. Scrivendo pagine uniche in Italia, esponenti di Fratelli d’Italia hanno votato, ad esempio al Comune di Benevento, assieme al Pd per anni. E alla Provincia pure, benché il consigliere provinciale sia stato eletto con i nostri voti per poi cambiare casacca, in maniera tanto legittima quanto incolume per il nostro partito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

