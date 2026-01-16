Comuni montani | Mastella e Lombardi contro i nuovi criteri

Comuni montani come Mastella e Lombardi esprimono preoccupazione per i nuovi criteri di classificazione adottati dal governo. Le modifiche, basate sui parametri Calderoli, rischiano di penalizzare le aree interne e le comunità della Campania, con oltre 100 paesi a rischio perdita dello status e dei contributi dedicati. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di riforma e tutela delle comunità locali.

Campania e aree interne penalizzate dai parametri Calderoli: oltre 100 Comuni rischiano di perdere lo status e i contributi speciali. Benevento, 16 gennaio 2025 – “Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne. Con i nuovi criteri della legge 1312025 tutta la Campania e naturalmente le aree interne sarebbero fortemente penalizzate: in tutta la Regione più di 100 Comuni perderebbero questo status che dà diritto, giustamente, a diversi contributi speciali e agevolazioni. In vista del momento decisivo dell’adozione del Dpcm, auspichiamo una mobilitazione istituzionale accanto ai nostri Comuni: il disegno di Calderoli favorisce le Alpi rispetto agli Appennini, il Nord rispetto al Sud, i forti rispetto ai più fragili dal punto di vista socio-economico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

