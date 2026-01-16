Como-Milan Zazzaroni commenta | Allegri fortunato come Sacchi e Ancelotti? Ma quale culo!

Ivan Zazzaroni interviene sulla vicenda legata alla vittoria del Milan contro il Como, commentando le accuse di fortuna rivolte a Massimiliano Allegri. Attraverso il suo profilo Instagram, il giornalista sottolinea che non si tratta di mera fortuna, evidenziando la professionalità e le capacità dell’allenatore. Un intervento che invita a riflettere sul valore delle vittorie e sui giudizi spesso affrettati nel calcio italiano.

Dopo due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano torna a vincere in campionato. Al 'Sinigaglia' di Como finisce 1-3 per il Diavolo grazie al gol di Christopher Nkunku e alla strepitosa doppietta di Adrien Rabiot. Con questo successo i rossoneri riscattano le ultime prestazioni deludenti e accorciano sull'Inter capolista a -3. Il Milan, nonostante la partita sofferta per lunghi tratti, riesce a portare a casa i tre punti e si rilancia sia nella corsa per lo Scudetto che in quella per il posto Champions. Al termine della partita, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha affidato a Instagram il commento del match dei rossoneri, rispondendo in modo ironico a tutte quelle persone che hanno attribuito solo fortuna alla vittoria del Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

