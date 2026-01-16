Il Milan di Allegri non è fortunato ma esalta le qualità dei suoi campioni

Il Milan di Allegri continua a mostrare un buon livello di gioco, anche se la fortuna sembra essere dalla parte delle avversarie. Nelle ultime sfide contro Genoa e Fiorentina, i rossoneri hanno affrontato numerose occasioni da gol, riuscendo a trovare la rete solo in extremis e ottenendo due pareggi che, più che rappresentare risultati brillanti, evidenziano le qualità dei singoli e la determinazione della squadra.

Contro Genoa e Fiorentina, il Milan aveva dovuto tirare 45 volte verso la porta per spremere un paio di gol, entrambi in extremis, rimediando due pareggi utili giusto per salvare la statistica. A Como ne sono bastati 7, di cui 4 nello specchio di Butez, per fare bottino pieno con quasi il cento per cento di realizzazione. Fabregas se l'è presa, tornando ad agitare la vecchia questione della supremazia estetica e morale dei giochisti sul resto del mondo, ma la realtà è che il Milan ha conquistato una vittoria pesantissima. Che il successo sia stato fondato sui miracoli di Maignan e sulle giocate di uno straordinario Rabiot fa parte della normalità.

