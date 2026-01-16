Alessandro “Billy” Costacurta, ex calciatore e storico difensore del Milan, riflette sui grandi allenatori della storia del calcio, citando Ancelotti e Guardiola come tra i più influenti. Ricorda inoltre come Sacchi gli abbia insegnato importanti lezioni tattiche. In questa intervista, Costacurta analizza la situazione attuale del Milan, sostenendo che questa squadra non sia ancora da scudetto.

Alessandro “Billy” Costacurta, 59 anni (ne compirà 60 ad aprile), è la memoria storica della difesa del Milan. Con 663 presenze in rossonero, siede sul podio dei più fedeli di sempre dietro Maldini e Baresi. Oggi opinionista di punta a Sky Sport, l’ex centrale analizza con Ivan Zazzaroni il calcio moderno, i maestri della panchina e le contraddizioni del talento, senza risparmiare critiche al “suo” Milan. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: IL PODIO DELLE PRESENZE – «È un dato che mi lusinga. Sono dietro a icone come Paolo e Franco, parliamo di due tra i primi venti nella storia del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Costacurta sicuro: «Ancelotti e Guardiola i più grandi di sempre, Sacchi mi ha fatto capire una cosa. Questo Milan non è da scudetto»

