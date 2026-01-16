Como incendio al dormitorio di via Borgovico | ospiti evacuati e tre intossicati

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il dormitorio di via Borgovico 150 a Como a causa di un incendio. L’intervento ha portato all’evacuazione degli ospiti e al ricovero di tre persone per intossicazione. L’evento è ancora sotto approfondimento per stabilire le cause e valutare eventuali conseguenze.

Como, 16 gennaio 2026 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco questa notte al dormitorio di via Borgovico 150 a Como, dove alle 1.30 è stato segnalato un incendio che ha coinvolto una porta e un bagno all'interno della struttura, ex caserma dei Carabinieri. L'allarme in piena notte . La sala operativa ha inviato, della sede centrale di via Valleggio, una squadra con autopompa e modulo attrezzato per incendi in spazi ristretti, che ha rapidamente domato le fiamme. Tuttavia a causa del fumo denso, i vigili del fuoco hanno evacuato in sicurezza tutte le persone presenti, in totale circa 40 ospiti, accompagnandole all'esterno e affidandole alle cure del 118 per accertamenti.

