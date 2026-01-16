Como incendio al dormitorio di via Borgovico | ospiti evacuati e tre intossicati

Da ilgiorno.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il dormitorio di via Borgovico 150 a Como a causa di un incendio. L’intervento ha portato all’evacuazione degli ospiti e al ricovero di tre persone per intossicazione. L’evento è ancora sotto approfondimento per stabilire le cause e valutare eventuali conseguenze.

Como, 16 gennaio 2026 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco questa notte al dormitorio di via Borgovico 150 a Como, dove alle 1.30 è stato segnalato un incendio che ha coinvolto una porta e un bagno all'interno della struttura, ex caserma dei Carabinieri.  L’allarme in piena notte . La sala operativa ha inviato, della sede centrale di via Valleggio, una squadra con autopompa e modulo attrezzato per incendi in spazi ristretti, che ha rapidamente domato le fiamme. Tuttavia a causa del fumo denso, i vigili del fuoco hanno evacuato in sicurezza tutte le persone presenti, in totale circa 40 ospiti, accompagnandole all'esterno e affidandole alle cure del 118 per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

como incendio al dormitorio di via borgovico ospiti evacuati e tre intossicati

© Ilgiorno.it - Como, incendio al dormitorio di via Borgovico: ospiti evacuati e tre intossicati

Leggi anche: Como, incendio al dormitorio di via Borgovico: fiamme in un bagno, ospiti evacuati e tre intossicati.

Leggi anche: Egiziano fermato mentre spaccava porte e finestre: caos al dormitorio di via Borgovico a Como

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maxi incendio nel dormitorio di via Borgovico a Como: evacuati 40 ospiti, tre intossicati.

como incendio dormitorio viaComo, incendio al dormitorio per bisognosi: evacuate 40 persone nella notte - Incendio in un dormitorio per bisognosi a Como: evacuate 40 persone nella notte. ilnotiziario.net

como incendio dormitorio viaComo, incendio nella notte nel dormitorio per i senzatetto: tre intossicati - 30, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Como è stata allertata per un incendio che ha coinvolto una porta e un bagno all’interno del dormitorio per senza ... comozero.it

como incendio dormitorio viaMaxi incendio nel dormitorio di via Borgovico a Como: evacuati 40 ospiti, tre intossicati - 51 nella notte: sul posto cinque ambulanze, tre mezzi di soccorso avanzato ed elisoccorso. quicomo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.