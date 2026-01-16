Cesc Fabregas ha commentato la sconfitta del suo team, sottolineando con amarezza il risultato di 1-3. La sua riflessione si concentra sulla tendenza italiana a valorizzare solo il risultato finale, spesso a scapito del gioco e della prestazione complessiva. Un'osservazione che mette in luce le dinamiche di un calcio in cui il punteggio prevale sui contenuti, suscitando discussioni sulla cultura sportiva nel nostro paese.

E alla fine Fabregas non ce l’ha fatta a non rosicare. Dopo l’1-3 subito dal Milan. A Dazn prima si è innervosito per una domanda di Marcolin sulla fase difensiva visto che stasera hanno preso tre gol (ma in effetti il Como ne subisce pochi). «Migliorare la fase difensiva? Prima di questa partita eravamo la miglior difesa d’Europa. Possiamo parlare di tante cose, loro individualmente sono una buona squadra, tutte le squadre hanno difetti e cose positive. Possiamo migliorare? Sì. Possiamo essere perfetti no perché nessuno lo è, oggi vanno fatti i complimenti al Milan, hanno fatto la loro partita, hanno vinto, la ragione stasera è la loro perché hanno vinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La rosicata di Fabregas: «È finita 1-3, il risultatismo che piace tanto qua» (ossia in Italia)

