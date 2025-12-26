Attimi di terrore a Castiglione del Genovesi, dove il sindaco, l'ingegnere Carmine Siano, è stato aggredito nei pressi della sua abitazione da un uomo incappucciato. L'individuo lo ha colpito alla testa.L'aggressioneIl primo cittadino è stato medicato dai volontari della Croce Rossa di Giffoni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa

Leggi anche: Sorprende i ladri che rubano la microcar: 14enne aggredito e colpito alla testa finisce in ospedale. L’episodio a Foce Verde

Leggi anche: Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terrore a Castiglione del Genovesi: sindaco picchiato con un bastone - L'articolo Terrore a Castiglione del Genovesi: sindaco picchiato con un bastone proviene da OttoPagine. msn.com