Il ritorno sul trono del Best in the World | la rivoluzione permanente di CM Punk

Phil Brooks, per tutti CM Punk, è tornato in cima. Il titolo vinto a Saturday Night’s Main Event, per lui, non è un trofeo: è una posizione, un messaggio. Nel 2025 la WWE continua ad avere bisogno del suo contrappunto, di quello che nelle foto di gruppo sorride di lato e guarda altrove. Punk non fa pace né con i colleghi, né con i capi, né con il pubblico talvolta. È nato per creare attrito. E nell’attrito si accende, come McEnroe quando cominciava a litigare con l’arbitro per trovare la scintilla. La rivoluzione della pipebomb. La sua carriera è un paradosso vivente: un uomo che rifiuta il sistema ma pretende di dominarlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it