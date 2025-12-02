WWE | CM Punk annuncia la morte del cane Larry il toccante tributo commuove i fan
CM Punk ha condiviso uno degli aggiornamenti più dolorosi della sua vita, spezzando il cuore dei fan insieme al suo. Su Instagram, Punk ha rivelato che il suo amato cane Larry è venuto a mancare, accompagnando l’annuncio con un tributo capace di far commuovere chiunque. Punk e sua moglie AJ Lee avevano adottato Larry nel 2015 da PAWS Chicago. Da allora, Larry è stato una presenza costante nelle loro vite e un compagno fedele attraverso caos lavorativi, infortuni e momenti personali importanti. Il commovente addio di CM Punk al fedele amico Larry. Nel suo messaggio, Punk ha descritto gli ultimi istanti di Larry e la gioia immensa che aveva portato nelle loro vite: “Il dolore che portiamo è il prezzo dell’amore incondizionato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
