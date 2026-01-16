Clochard trovato senza vita in via Padova a Milano per il freddo | è il terzo in pochi giorni

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto senza vita questa mattina in via Padova, Milano, sotto il ponte ferroviario. Si tratta del terzo decesso causato dal freddo in pochi giorni nella stessa zona. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, evidenziando la difficile condizione di vulnerabilità di alcune persone senza dimora in città.

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto per il freddo questa mattina, 16 gennaio, in via Padova a Milano, sotto il ponte ferroviario. Si tratta del terzo caso in pochi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno

Leggi anche: Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Choc a Roma, clochard trovato morto in un cassone metallico; Clochard trovato morto in un sottoscala del centro di Reggio Calabria · ilreggino.it; Due uomini morti in strada per il freddo in pochi giorni a Milano; Roma, cadavere vicino al capolinea dei tram.

clochard trovato senza vitaClochard trovato senza vita in via Padova a Milano per il freddo: è il terzo in pochi giorni - Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto per il freddo questa mattina, 16 gennaio, in via Padova a Milano, sotto il ponte ferroviario ... fanpage.it

clochard trovato senza vitaMilano: trovato morto clochard in via Padova. È il terzo decesso in pochi giorni - Un uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita questa mattina intorno alle 10:30 in via Padova. affaritaliani.it

clochard trovato senza vitaMilano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno - L’uomo trovato senza vita dagli agenti della polizia ha circa 40 anni. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.