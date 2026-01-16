Clochard trovato senza vita in via Padova a Milano per il freddo | è il terzo in pochi giorni
Un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto senza vita questa mattina in via Padova, Milano, sotto il ponte ferroviario. Si tratta del terzo decesso causato dal freddo in pochi giorni nella stessa zona. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, evidenziando la difficile condizione di vulnerabilità di alcune persone senza dimora in città.
Un uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita questa mattina intorno alle 10:30 in via Padova.
L'uomo trovato senza vita dagli agenti della polizia ha circa 40 anni.
