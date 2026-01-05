Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury”, il quinto capitolo della serie che ha rivoluzionato il panorama dei mixtape in Italia. In questo nuovo lavoro, l’artista collabora con B-Real dei Cypress Hill, offrendo un progetto ricco di sonorità e contenuti di qualità. Un punto di riferimento per gli appassionati di musica urbana, che conferma l’evoluzione e la diversificazione del suo percorso artistico.

MILANO – La saga che ha ridefinito il concetto di mixtape in Italia arriva al quinto capitolo. “Fastlife 5 – Audio Luxury” è un disco prezioso in ogni senso. Per celebrare i primi vent’anni di “Fastlife”, Gué si è affidato a due eccellenze assolute dell’hip hop europeo: Cookin Soul, producer di culto di Valencia già vincitore di un Grammy Award (che ha prodotto interamente il disco) e la leggenda italiana Bassi Maestro (che lo ha mixato e masterizzato). 15 tracce street ma curatissime, che condensano il meglio del rap più crudo, ispirandosi ai classici ma guardando al futuro. Al fianco di Gué, featuring d’eccezione: amici di sempre come Marracash, giganti del rap internazionale come B-Real dei Cypress Hill, Freddie Gibbs o Larry June, giovani scommesse come gli italiani Sayf, Promessa, Joshua ed Enny P o il messicano Alemán. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury” e duetta con B-Real dei Cypress Hill

Leggi anche: Guè annuncia il mixtape Fastlife 5: Audio Luxury

Leggi anche: Gué porta il side project Fastlife dal vivo con un concerto evento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dopo la fine del progetto artistico e personale dei Coma Cose, Fausto Zanardelli torna sulle scene con una nuova identità musicale #ComaCose #FaustoLama - facebook.com facebook