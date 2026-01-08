Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot conserva la testa Wierer e Vittozzi indietreggiano

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Jeanmonnot ancora in testa, mentre Wierer e Vittozzi hanno rallentato la loro marcia. La stagione, iniziata il 29 novembre a Östersund, in Svezia, comprende nove tappe e 21 gare complessive. La classifica si basa sui risultati di tutti gli eventi, offrendo uno sguardo costante sull'andamento delle atlete nel corso della stagione.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conserva la testa, Wierer e Vittozzi indietreggiano Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot allunga in vetta, Wierer sul podio Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Magnusson resta in vetta, Wierer e Vittozzi in top ten Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Classifica generale femminile Coppa del Mondo 2025/2026: Goggia, Shiffrin, Gut, Ljutic, Colturi, Hütter, Hector, Rast, Robinson; Shiffrin in testa: la classifica di Coppa del mondo di sci femminile; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando, Goggia in top-5; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale. Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando, Goggia in top-5 - Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il secondo posto raccolto nello slalom di ... oasport.it

La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile resta su trampolini minuscoli e fa tappa a Ljubno - 26 di salto con gli sci si appresta a lasciare l'Europa per una lunga trasferta asiatica. oasport.it

Coppa del mondo di sci, Rast vince lo slalom femminile a Kranjska Gora - Straordinaria prestazione di Camille Rast che batte Mikaela Shiffrin (2^) e vince lo slalom di Kranjska Gora. sport.sky.it

BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré

Domenica l’ultima di andata: da evitare l’aggancio in classifica in chiave griglia delle finali di Coppa Italia - facebook.com facebook

Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026, tutte le classifiche #SkySport x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.