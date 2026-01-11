Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot conserva la testa Wierer e Vittozzi indietreggiano

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Jeanmonnot ancora in testa, mentre Wierer e Vittozzi hanno registrato un calo di posizioni. La stagione, iniziata il 29 novembre ad Oestersund, prevede nove tappe e 21 gare complessive, che determineranno la dominanza della stagione. La competizione si svolge attraverso diverse prove, con l’obiettivo di individuare la migliore atleta dell’anno.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conserva la testa, Wierer e Vittozzi indietreggiano Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conserva la testa, Wierer e Vittozzi indietreggiano Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot allunga in vetta, Wierer sul podio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia esce dalla top-5; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; Le classifiche di CdM dopo il 6° gigante: Shiffrin con 140 pt su Rast, Goggia 5^ nella generale e ora.... Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia esce dalla top-5 - Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Zauchensse. oasport.it Coppa del mondo di sci, discesa femminile Zauchensee: risultati e classifiche - La statunitense ha chiuso in testa su un tracciato accorciato notevolmente a causa di una fitta nevicata che si è abbattuta sulla località austriaca ... sport.sky.it

Sci, Coppa del Mondo femminile 2025-26: classifica generale e classifiche di specialità - 26: la classifica generale e tutte le classifiche di specialità, slalom, gigante, SuperG e discesa libera. sport.virgilio.it

BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré

NON C’È DUE SENZA TRE Terza vittoria consecutiva di Tommy… Terzo azzurro di sempre a comandare la classifica generale di Coppa del Mondo di biathlon! 1988 Johann Passler 1992 Andreas Zingerle 2026 TO - facebook.com facebook

Biathlon, splendida doppietta dell'atleta trentino. A Oberhof dopo la 10 km sprint ha vinto anche la gara a inseguimento. È primo in classifica di Coppa del Mondo. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.