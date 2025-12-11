Il 2026 di Roglic partirà dalla Tirreno-Adriatico E sul ritiro | Non ci penso ancora

Il 2026 di Primoz Roglic prenderà il via dalla Tirreno-Adriatico, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. La sua squadra, Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha annunciato i programmi per i Grandi Giri, con Roglic che punta a partecipare alla Vuelta 2026 per superare il record di vittorie di Roberto Heras.

Roma, 11 dicembre 2025 - Proprio nelle ultime ore, la sua Red Bull-Bora-Hansgrohe ha ufficializzat o i programmi dei Grandi Giri dei suoi tanti capitani: come da desiderio personale, Primoz Roglic sarà di scena alla Vuelta 2026 per provare a staccare Roberto Heras nel computo dei corridori vincitori di più edizioni. Non esistono solo i Grandi Giri e così lo sloveno ha enunciato il suo programma per il 2026, che partirà dall' Italia e da una corsa molto cara. Il programma e le dichiarazioni di Roglic. La nuova stagione di Roglic comincerà infatti in occasione della Tirreno-Adriatico 2026, in programma dal 9 al 15 marzo: poi toccherà al Giro dei Paesi Baschi ( 6-11 aprile ) e, ma è ancora in forse, al Giro di Romandia ( 28 aprile-3 maggio ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net