Lunedì 13 dicembre 2025, si apre la possibilità di presentare le domande per i contributi relativi alla ricostruzione post alluvione a Imola, segnando un progresso importante nella semplificazione delle procedure. Questa iniziativa mira a favorire un intervento più rapido ed efficace per le comunità colpite, facilitando il percorso di ripristino e ricostruzione.

Imola, 13 dicembre 2025 – La ricostruzione post alluvione fa un passo avanti sul fronte della semplificazione. La recente ordinanza del commissario straordinario introduce infatti novità significative per chi deve chiedere contributi dopo i danni subiti negli eventi del maggio 2023 e nelle alluvioni di settembre e ottobre 2024. La prima modifica riguarda la classificazione dei danni, ora divisi in tre fasce: minori (fino a 15mila euro), lievi (tra 15mila e 30mila euro) e gravi (oltre i 30mila euro). Per danni minori e lievi la procedura viene semplificata in ogni fase, dalla domanda alla rendicontazione; per quelli gravi arriva la possibilità di varianti in corso d’opera con revisione del contributo fino al 20%. Ilrestodelcarlino.it Ricostruzione post alluvione, passo avanti sulla semplificazione per i contributi: lunedì le domande - La recente ordinanza del commissario straordinario introduce infatti novità significative per chi deve chiedere contributi dopo i danni subiti negli eventi del maggio 2023 e nelle alluvioni di settemb ... msn.com

