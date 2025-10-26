Trent' anni in servizio a Lanciano | il Comune omaggia il maresciallo Andrea Di Risio

Una targa di riconoscimento per la sua lunga carriera in divisa e per il servizio trentennale svolto nella città di Lanciano. Nei giorni scorsi il sindaco Filippo Paolini ha tributato un omaggio al maresciallo dei carabinieri Andrea Di Risio, andato in pensione a 60 anni lo scorso 3 ottobre dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

