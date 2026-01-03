Chiesa alla Juve | cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio

L'eventuale ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è al centro dell'attenzione di mercato. Mentre i bianconeri valutano questa possibilità, anche il Liverpool si esprime sulla questione. In questa fase, le posizioni delle parti coinvolte sono chiare e rispettose, con decisioni ancora da definire. Analizziamo i dettagli e le prospettive di un'operazione che potrebbe influenzare il mercato di gennaio.

Chiesa alla Juve: l’idea dell’esterno sul ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sull’operazione di gennaio. A volte ritornano. O almeno, ci pensano intensamente. Il calciomercato di gennaio della Juve potrebbe arricchirsi di un capitolo dal sapore fortemente nostalgico e tecnicamente intrigante. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa non avrebbe chiuso definitivamente la porta a un clamoroso rientro alla Continassa. L’esterno offensivo – trasferitosi al Liverpool per cercare consacrazione in Premier League — sta vivendo una fase di riflessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio Leggi anche: Zhegrova Juventus: retroscena sul futuro del kosovaro. Cosa pensa l’esterno bianconero e qual è la posizione del club dopo il suo inizio di stagione! Ultimissime Leggi anche: Chiesa Juve, il ritorno non è un’utopia: «Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio…». Rivelazione a sorpresa sull’esterno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa; Juve a caccia di un vice-Yildiz: si pensa al ritorno di Chiesa in prestito; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; Tutto il mercato in. Chiesa, l'ultimo schiaffo di Slot avvicina l'addio al Liverpool: ma su Federico non c'è solo la Juventus - L'esterno non trova posto ai Reds, il rientro di Salah è alle porte e l'Italia chiama: la Juventus ci pensa, come altre pretendenti. sport.virgilio.it

La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa - Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito fino a fine stagione visto che il club non ha intenzione di investire i soldi a disposizione a gennaio i ... eurosport.it

Rai, Paganini: "Lang può andar via, il Napoli pensa anche a Chiesa" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini. tuttonapoli.net

Serie A - La Juve cerca un vice-Yildiz: c’è anche Chiesa

Chiesa Juve C’è l’interesse di una big, ecco quale - facebook.com facebook

#Chiesa #Juve C’è l’interesse di una big, ecco quale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.