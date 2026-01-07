La Juventus ha avviato i contatti con il Liverpool per l'acquisto dell'esterno Chiesa, che ha dato il suo consenso alla trattativa. Rimangono da definire alcuni dettagli per formalizzare l’accordo tra le parti. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le società, nell’interesse di rafforzare la rosa bianconera per la prossima stagione.

Chiesa Juve, la trattativa con il Liverpool è cominciata e l’esterno ha dato il suo via libera. Bisogna trovare la quadra sulla formula. Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale, con i riflettori puntati su un possibile ritorno di fiamma che scalda il cuore dei tifosi. Al centro delle cronache sportive c’è la situazione legata a Federico Chiesa e alla possibilità di vederlo nuovamente indossare la maglia bianconera. A fare il punto della situazione è stato il noto giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell’interesse della Juventus per l’esterno. Le sue parole hanno confermato che non si tratta di semplici voci di corridoio, ma di qualcosa di molto più concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, i bianconeri in pressing sul Liverpool per l’esterno: cosa manca per arrivare all’accordo

Leggi anche: Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio

Leggi anche: Chiesa, non solo la Juve sull’esterno del Liverpool: un altro club di Serie A è pronto a sfidare i bianconeri. Le ultime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chiesa, Juventus e Napoli in pressing; Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool; Perchè Chiesa può tornare veramente alla Juventus: svelato il motivo; Chiesa-Juve, pressing ulteriore per riportare l'attaccante alla corte bianconera. La situazione attuale.

Chiesa-Juve, pressing ulteriore per riportare l’attaccante alla corte bianconera. La situazione attuale - Juve, arriva l’ulteriore pressing per provare a riportare l’attaccante in casa bianconera Il tema Chiesa- calcionews24.com