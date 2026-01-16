Chico diventa il primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026, segnando un momento unico nella storia delle Olimpiadi. Con il suo passo discreto e il suo ruolo simbolico, rappresenta un nuovo modo di celebrare l’unione e lo spirito sportivo. Questa cerimonia speciale sottolinea l’importanza di coinvolgere anche gli animali in eventi di rilevanza internazionale, contribuendo a rendere l’edizione 2026 memorabile e inclusiva.

Una pagina inedita nella storia delle Olimpiadi sta per essere scritta, e il protagonista ha quattro zampe e un mantello color miele. Chico, il cane diventato una vera celebrità dei social con tre milioni di follower, sarà il primo tedoforo a quattro zampe nella storia dei Giochi Olimpici. Il 16 gennaio 2026, a Piacenza, percorrerà una tratta della staffetta della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026, accompagnato dal suo inseparabile compagno umano Francesco Taverna. La notizia ha emozionato non solo i milioni di fan che seguono quotidianamente le avventure di Chico sui social, ma rappresenta un momento simbolico di portata storica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chico entra nella storia: primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026

