Chico entra nella storia | primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026

Da cultweb.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chico diventa il primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026, segnando un momento unico nella storia delle Olimpiadi. Con il suo passo discreto e il suo ruolo simbolico, rappresenta un nuovo modo di celebrare l’unione e lo spirito sportivo. Questa cerimonia speciale sottolinea l’importanza di coinvolgere anche gli animali in eventi di rilevanza internazionale, contribuendo a rendere l’edizione 2026 memorabile e inclusiva.

Una pagina inedita nella storia delle Olimpiadi sta per essere scritta, e il protagonista ha quattro zampe e un mantello color miele. Chico, il cane diventato una vera celebrità dei social con tre milioni di follower, sarà il primo tedoforo a quattro zampe nella storia dei Giochi Olimpici. Il 16 gennaio 2026, a Piacenza, percorrerà una tratta della staffetta della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026, accompagnato dal suo inseparabile compagno umano Francesco Taverna. La notizia ha emozionato non solo i milioni di fan che seguono quotidianamente le avventure di Chico sui social, ma rappresenta un momento simbolico di portata storica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

chico entra nella storia primo cane a portare la fiaccola olimpica a milano cortina 2026

© Cultweb.it - Chico entra nella storia: primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Il cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “È una svolta per il mondo animale”. Ecco come porterà la fiaccola

Leggi anche: Milano Cortina 2026: Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola olimpica. Ci sarà anche Polonara

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano-Cortina, è Chico il primo tedoforo a quattro zampe. «Le Olimpiadi sono un messaggio di pace per tutti, umani e no»; Chico fa la storia: primo cane tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Come fa un cane a portare la fiamma alle Olimpiadi Chico lo farà: vi sveliamo come.

chico entra storia primoIl cagnolino Chico fa la storia portando la fiamma olimpica di Milano-Cortina: è il primo tedoforo a quattro zampe - Chico entra nella storia delle Olimpiadi: il cane influencer sarà il primo tedoforo a quattro zampe nella staffetta di Milano- greenme.it

chico entra storia primoDopo l’Uomo Gatto anche il cane Chico tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina: come ha fatto - Il cane Chico fa oggi la storia: è il primo tedoforo a quattro zampe nella storia delle Olimpiadi. fanpage.it

chico entra storia primoIl cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “È una svolta per il mondo animale”. Ecco come porterà la fiaccola - Chi lo segue sulla sua pagina Instagram lo sa da almeno un anno, ma tra 24 ore finalmente accadrà. ilfattoquotidiano.it

Il cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi

Video Il cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.