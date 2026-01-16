Chiavari 30 anni dopo | condannata Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella

A distanza di 30 anni, la giustizia ha emesso la sentenza definitiva riguardo all’omicidio di Nada Cella a Chiavari. Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere. La decisione conclude un lungo percorso giudiziario, confermando le responsabilità nel tragico episodio avvenuto nello studio di un commercialista.

Dopo 30 anni, la giustizia conferma: condannata a 24 anni l'ex insegnante per l'omicidio della 24enne uccisa nello studio di un commercialista a Chiavari. Genova, 15 gennaio 2026 – Dopo quasi trent'anni, arriva una verità g iudiziaria per uno dei cold case più inquietanti della Liguria. La Corte d'Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere, ex insegnante 59enne, a 24 anni di carcere per l'omicidio di Nada Cella, la 24enne uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. La pena è stata sospesa in attesa dell'appello. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo.

Sentenza Cella, Chiavari 'esulta' per la sentenza: "Ma 30 anni sono troppi" - "Finalmente" è la parola più pronunciata sulle labbra dei chiavaresi il giorno dopo la sentenza di primo grado sul caso Nada Cella: 24 anni anni a Cerere e 2 anni a Soracco. primocanale.it