Chiavari 30 anni dopo | condannata Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella
A distanza di 30 anni, la giustizia ha emesso la sentenza definitiva riguardo all’omicidio di Nada Cella a Chiavari. Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere. La decisione conclude un lungo percorso giudiziario, confermando le responsabilità nel tragico episodio avvenuto nello studio di un commercialista.
Dopo 30 anni, la giustizia conferma: condannata a 24 anni l’ex insegnante per l’omicidio della 24enne uccisa nello studio di un commercialista a Chiavari. Genova, 15 gennaio 2026 – Dopo quasi trent’anni, arriva una verità g iudiziaria per uno dei cold case più inquietanti della Liguria. La Corte d’Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere, ex insegnante 59enne, a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, la 24enne uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. La pena è stata sospesa in attesa dell’appello. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l’ergastolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
