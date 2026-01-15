Omicidio Nada Cella Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La giovane segretaria fu uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. La sentenza chiude un caso che aveva suscitato grande attenzione, confermando la responsabilità dell’imputata nel tragico episodio.

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l' omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. I giudici della corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento.

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: 24 anni a Anna Lucia Cecere. Due a Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco per favoreggiamento - A trent'anni dall'omicidio di Nada Cella, è arrivata la sentenza e la condanna di Anna Lucia Cecere.

Omicidio Nada Cella: Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni, 2 anni a Soracco

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24anni per l'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava, condannato a due anni per favoreggiamento.

Omicidio Nada Cella, è il giorno del giudizio. La verità a trent’anni dal giallo di Chiavari x.com

