Nel caso dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel maggio 1996 a Chiavari, Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere. La sentenza include anche due anni di reclusione per favoreggiamento nei confronti del datore di lavoro della vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’ambito lavorativo e sulle implicazioni legali legate a questo tragico episodio.

Annalucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. I giudici della Corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza). Al momento del pronunciamento della sentenza, Cecere non era presente in aula, mentre era presente il commercialista Soracco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Nada Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere

Leggi anche: Omicidio Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni. Sentenza anche per Soracco

Leggi anche: Omicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Omicidio Nada Cella, oggi attesa la sentenza per Annalucia Cecere: Decisione sia coraggiosa quanto giusta.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it