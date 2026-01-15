Omicidio Nada Cella condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere
Nel caso dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel maggio 1996 a Chiavari, Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere. La sentenza include anche due anni di reclusione per favoreggiamento nei confronti del datore di lavoro della vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’ambito lavorativo e sulle implicazioni legali legate a questo tragico episodio.
Annalucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. I giudici della Corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza). Al momento del pronunciamento della sentenza, Cecere non era presente in aula, mentre era presente il commercialista Soracco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
